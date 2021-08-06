MEZARLIKTAN ARSA ÇEVİRMEYE KALKINCA

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Olay Kuzuluk Şose Mahallesi merkez mezarlığında cereyan etti. Mezarlıkta tel örgüyle
Bu haber 2021-08-06 06:53:48 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

 

Olay Kuzuluk Şose Mahallesi merkez mezarlığında cereyan etti. Mezarlıkta tel örgüyle çevirip yer tutmak isteyen bir vatandaş ve çalıştırdığı işçiler Mahalle Muhtarı Osman Boğaz’dan baskın yedi.

Dün akşam 22.00 sularında Şose Mahallesi merkez mezarlığından geçmekte olan bir vatandaş mezarlık içinde birkaç kişinin mezarlık için tel örgüyle yer çevirdiğini gördü. Durumu Kuzuluk Topçu Sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz’a bildirdi.

Muhtar Boğaz bu ihbar üzerine vakit geçirmeden gittiği mezarlıkta gördükleri karşısında şok olmaktan kendini kurtaramadı. Gördüğü manzara şuydu; Bir vatandaş şose merkez mezarlığında beğendiği bir yeri çalıştırdığı bir usta ve iki işçiyle gecenin saat 22.00 sinde tel örgüyle çevirmek için çalışıyorlardı. Muhtar Boğaz orada bulunanlara ve tel örgüyü çevirmeye çalışanlara gecenin bu saatinde ne yaptıklarını sordu. Cevap işçileri çalıştırandan geldi. Kendisinin Topçu Sırtı Mahallesinde oturduğunu, yurt dışında çalıştığını, mezarlığı çok beğendiği için kendisi ve ailesi için yer tutmak isteğini söylediği bir vatandaşın “Mezarlık yerini ben verdim. İstediğin yerden istediğin kadar yer tutabilirsin dedi. Bende bir usta ve iki işçi bularak buraya geldim ve beğendiğim yeri çeviriyorum”  cevabını alınca Muhtar Boğaz’ın şaşkınlığı daha da arttı.

Muhtarlığı sınırları içinde 4 mezarlık olduğunu söyleyen Muhtar Osman Boğaz hiçbirinde çevirme yoktur. Buna izin vermeyiz dedi ve yaşanan kısa bir tartışmanın ardından da tel örgü Muhtar Boğaz tarafından yine çalışan işçilere yıktırıldı.

Gece yaşanan bu olay gündüz duyulduğunda tüm mahalle sakinlerinde büyük şaşkınlık yarattı ve Muhtar Osman Boğaz’ın yaptığı baskın sonucu çalışmayı sonlandırması ve tel örgünün sökülmesi mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı ve olayın yıkımla sonlanmasını sağlayan görgü tanığa da teşekkür eden mahalle sakinleri böyle bir tasarruf hiç kimsenin ne hakkıdır ne de haddidir diyerek mezarlıklarını yakın korumaya alacaklarını ve sık sık kontrol edeceklerini söylediler. Bir daha ki sefere böyle bir olayla karşılaşmaları halinde tepkilerinin çok yüksek olacağının da altını çizdiler.

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