KAYIP ÇOCUK BULUNDU

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Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesine Fındık toplamak için geldiği ailesinin
Bu haber 2021-08-06 06:49:02 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesine Fındık toplamak için geldiği ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki çocuk, Erenler ‘de bulundu

 Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesine gelen 15 yaşındaki Veysel Gedik, iddiaya göre ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası arkadaşlarına memleketi Şanlı Urfa'ya gitmek istediğini söyledikten sonra kayboldu.  

Aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu

.Bunun üzerine AFAD ve sivil arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler, bölgede kayıp çocuk için arama çalışması başlattı.  

Bu arada Dokurcun Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Veysel Gedik’in Dokurcundan ayrıldığı belirlendi.  

Veysel Gedik ise yolda otostop yaparak Erenler ilçesine  kadar geldi. Bir sürücünün durumundan şüphelenip polise haber vermesi sonucunda Polis ekipleri Veysel Gedik’i alıp Polis merkezine getirdi.

Dokurcun jandarmanın kayıp ihbarı paylaşması üzerine polis Gedik'i alarak Dokurcun'a ulaştırdı. Dokurcun Jandarması Veysel Gedik’i ailesine teslim etti.
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