SAKTİM’den Manvgat’a yardım konvoyu

Gönüllü Ekibi olarak Yangın, Trafik kazaları ve Afetlere gönüllü müdahale eden Sakarya Arama Kurtarma

Bu haber 2021-08-06 06:47:13 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Gönüllü Ekibi olarak Yangın, Trafik kazaları ve Afetlere gönüllü müdahale eden Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) 14 kişilik ekip,3 Minibüs ve 1 TIR dolusu ihtiyaç malzemesiyle Manavgat’a hareket etti.

2 yıldır Akyazı Merkezde Faaliyet gösteren Havai Fişek fabrikası, İzmir depremi, Düzce ve Kocaali sel felaketi gibi büyük afetlerde görev alan tamamen kendi imkânları ile gönüllülük esasıyla ayakta durmaya çalışan Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) Akyazı’da kısa sürede başlattığı kampanya ile vatandaşlardan toplanan 1 TIR dolusu yardım malzemesi, 3 Minibüs ve 14 kişilik ekiple Antalya’nın Manavgat ilçesine hareket etti.

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM)yetkilileri kısa sürede ilçe halkının yaptığı yardımlarla birlikte yola çıktık, Bizlere destek veren Akyazı belediyesine ve yardımsever ilçe halkımıza sonsuz teşekkür ederiz dediler