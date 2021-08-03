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PAZARKÖY ASFALT İÇİN GÜN SAYIYOR

PAZARKÖY ASFALT İÇİN GÜN SAYIYOR

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PAZARKÖY ASFALT İÇİN GÜN SAYIYOR

Bir müddettir alt yapı çalışmaları süren şu anda malzeme serim çalışması tamamlanmak üzere olan
Bu haber 2021-08-03 18:05:28 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Bir müddettir alt yapı çalışmaları süren şu anda malzeme serim çalışması tamamlanmak üzere olan Akyazı’nın Pazarköy Mahallesi artık asfalt döküm çalışmaları için gün saymaya başladı.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Pazarköy Mahallesinde yağmur suyu hattı, büz ve beton yaya kaldırım çalışması yaparken, aynı zaman dilimi içinde SASKİ kanalizasyon, SEDAŞ enerji hattı ve trafo, AGDAŞ da doğalgaz abone çalışması yaptı.

Pazarköy Mahalle Muhtarı Zekeriya Akcan gerek Akyazı Belediyemiz ve gerekse Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla mahallemize önemli hizmetler getirdik ve eserler kazandırdık. Bugünlerde her iki belediyemizin katkıları ile yolumuzda asfaltlanacak ve böylece hizmet noktasında sorunsuz bir mahalle konumuna geleceğiz. Bizim bu duruma gelmemizi sağlayan Akyazı ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum dedi ve katkıları içinde teşekkür etti.

 

 
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