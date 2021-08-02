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MUHTAR ÇAKMAÇI BAŞAKÇILARI UYARDI

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı sık sık mahalle
Bu haber 2021-08-02 23:10:48 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı sık sık mahalle sakinlerine uyarılarda bulunur. Muhtar Çakmakçı’dan Mahalle sakinlerine “ Fındık hasat günlerine girdik. Başak yapmak için mal sahibine sormadan sakın fındık bahçelerine girmeyelim” uyarısı geldi.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, yer sahibine sormadan fındık bahçesine girildiği zaman o bahçede toplanmış fındıkla birlikte toplanmamış fındıklarda olabilir. Bu durum kul hakkına girer ve de haramdır. Ayrıca da şikayet edilmesi halinde de suç işlenmiş olur dedi ve mahalle sakinlerini bu konuda da dikkatli olmaya dav et etti.

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