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Kapalı Pazar yerinde tadilat başladı

Kapalı Pazar yerinde tadilat başladı

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Kapalı Pazar yerinde tadilat başladı

Akyazı Belediyesi ile yaptıkları sözleşmeden sonra sevk ve idaresi kendilerine geçen Bakkallar
Bu haber 2021-08-01 04:03:06 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi ile yaptıkları sözleşmeden sonra sevk ve idaresi kendilerine geçen Bakkallar ve Bayiler Odası ile Manifaturacılar ve Kavaflar Odası sözleşmelerinde yer alan tadilat işlemlerini yapmak için kolları sıvadı ve kapalı pazar yerinde tadilat çalışmalarını başlattı.

Akyazı Belediyesi ile yaptıkları sözleşmeden sonra sevk ve idaresi kendilerine geçen Bakkallar ve Bayiler Odası ile Manifaturacılar ve Kavaflar Odası sözleşmelerinde yer alan tadilat işlemlerini yapmak için kolları sıvadı ve kapalı pazar yerinde tadilat çalışmalarını başlattı.

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç ve Manifaturacılar ve Kavaflar Odası Başkanı İsmet Öztürk, 3 milyon liranın üzerinde bir masraf yaparak kapalı Pazar yerinin çatısını, elektrik aksamını, zemini, ses ve yayın cihazlarını yenileyeceklerini ve kapalı Pazar yerini bir baştan diğer başa kadar kamera sistemi ile donatacaklarını ve çalışmalarını boyama işlemi ile sonlandıracaklarını söylediler 

Sözleşmeye göre Çalışmalar 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak

Tadilat çalışmalarımızla ilgili olarak işe çatıdan başladık ve seri bir çalışmayla ifade ettiğimiz gibi tüm tadilat çalışmalarımızı bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz diyen Oda başkanları, çalışmalarımız devam ederken Pazar yerinde sergi açacak olan esnaflarımız kısa süreli bazı aksaklıklarla karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu durumu anlayışla karşılamalarını özellikle istirham ediyoruz diyerek açıklamalarını tamamladılar.
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