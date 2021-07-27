ODA BAŞKANINDAN ÜYE ZİYARETLERİ

Göreve geldiği günden itibaren Odasına kayıtlı üyeleri ile sürekli temas halinde olan, üyelerini yaptığı sık ziyaretlerle mutlu

Bu haber 2021-07-27 23:10:37 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

Göreve geldiği günden itibaren Odasına kayıtlı üyeleri ile sürekli temas halinde olan, üyelerini yaptığı sık ziyaretlerle mutlu eden ve bu ziyaretlerde karşılıklı bilgi alışverişi yapan ve bu aktif çalışmaları ile üyelerinin kalplerini kazanmayı başaran Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, bayram nedeniyle ara verdiği ziyaretlerine tekrar başladı.

Ziyaretlerinin yararlı olduğunu, üyeleri tarafından taktirle karşılandığını, bu ziyaretlerde gözden kaçmış olan ve bilmediği sorunları da öğrenme şansı bulduğunu ve çözümü konusunda da karşılıklı bilgi alışverişi yaptıklarını söyleyen Oda Başkanı Durmuş ziyaretlerin görevi süresince devam edeceğini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren Odasına kayıtlı üyeleri ile sürekli temas halinde olan, üyelerini yaptığı sık ziyaretlerle mutlu eden ve bu ziyaretlerde karşılıklı bilgi alışverişi yapan ve bu aktif çalışmaları ile üyelerinin kalplerini kazanmayı başaran Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, bayram nedeniyle ara verdiği ziyaretlerine tekrar başladı.

Ziyaretlerinin yararlı olduğunu, üyeleri tarafından taktirle karşılandığını, bu ziyaretlerde gözden kaçmış olan ve bilmediği sorunları da öğrenme şansı bulduğunu ve çözümü konusunda da karşılıklı bilgi alışverişi yaptıklarını söyleyen Oda Başkanı Durmuş ziyaretlerin görevi süresince devam edeceğini söyledi.