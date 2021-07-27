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MUDURNU DERESİ ÜZERİNE GEÇİCİ KÖPRÜ

Şiddetli yağışlar sonrası taşan Mudurnu deresi üzerinde bulunan köprünün yıkılması ile Akyazı Durmuşla
Bu haber 2021-07-27 22:56:26 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Şiddetli yağışlar sonrası taşan Mudurnu deresi üzerinde bulunan köprünün yıkılması ile Akyazı Durmuşlar Ve Mansurlar Mahallelerine gidiş gelişler yapılamıyordu.

Durmuşlar Mahalle muhtarı Bekir Durmuş ile Mansurlar Mahalle Muhtarı Nuri Sert’in girişimleri ile harekete geçen Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler her iki mahalle sakinlerinin de emek gücü katkıları ile iki mahalleye geçiş sağlayacak künk boru ile geçici köprü yapılarak yol ulaşıma açıldı.

Yolları açılan mahalle sakinleri hem muhtarları ve hem de belediyeye teşekkür ettiler.

 
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