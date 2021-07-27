HEM ÇAY İÇTİLER HEM İŞ KONUŞTULAR

Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz Akyazı Belediyesi çalışanları tarafından sevilen biri.

Bu haber 2021-07-27 22:55:09 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz Akyazı Belediyesi çalışanları tarafından sevilen biri. Kendisi fırsat buldukça belediye personeli ile bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

Gündüz geçtiğimiz günlerde zabıta memurları Kamil Babiloğlu, Metin Çavuşoğlu, ve Hüseyin Çengel’le bir araya geldi ve bir çay ocağının önünde oturup birlikte çay içtiler.

Başkan yardımcıları ile birlikte çay içen zabıta memurları bir taraftan da çalışmalarına ilişkin sorulara da cevap verdiler.

Sohbet sonunda çay paralarını ödeyen Başkan yardımcısı Ünal Gündüz memurlarına teşekkür ederek dağıldılar.