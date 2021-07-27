Ünlü Ressam Sezgin Burak’ın Mezarı yenilendi

Sakarya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Ressam ve Çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak’ın Akyazı

Bu haber 2021-07-27 22:38:05 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Ressam ve Çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak’ın Akyazı Alaağaç Mezarlığında bulunan bakımsızlık ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ağaç gövdesinin mezarın üstüne düşmesi sonucu bir bölümü kırılıp dökülen mezarı yeniledi ve ilk günkü haline getirildi.

Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan iftihar kaynağımız olan Sezgin Burak’ın mezarının yıkılan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu zedelenmesi hem ailesini hem de bizleri üzmüştür.

Konunun basında ve sosyal medyada yer almasından hemen sonra Muhtarlık olarak harekete geçip mezar taşları ve mermerinin yenilenmesi için siparişi verdik.

Bu arada Sezgin Burak’ın oğlu Tarkan’da olayı öğrenir öğrenmez kendisi Alaağaç Mahallemize geldi, konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar hususunda bizden bilgiler aldı ve bütün ısrarımıza rağmen yenilenmesi ile ilgili ödemeleri bizzat kendisi yaptı ve Mezar bu şekilde yenilendi.

Sezgin Burak kimdir,

15 Mayıs 1935 tarihinde Adapazarı'nda doğdu. İlk karikatürleri, ilkokul sırasında Doğan Kardeş dergisinde yayımlandı. Sezgin Burak, profesyonel olarak ilk eserlerini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdiği 1952 senesinde vermeye başladı. Akbabada karikatürler İlk karikatürleri ilkokul çağlarında “Doğan Kardeş” dergisinde yayınlandı. Daha sonra Akbaba’da karikatürler, Aydabir, Yirminci Asır, Bütün Dünya ve Hafta mecmualarında da resimler, kompozisyonlar çizdi.