Kardeşi onu boğazında ip baygın halde buldu

Karapürçek ilçesi Mecidiye Mahallesinde 32 yaşındaki M.K.iple intihar ederek canına kıymak istedi, kardeşi onu

Bu haber 2021-07-26 23:41:01 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.