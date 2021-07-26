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Kardeşi onu boğazında ip baygın halde buldu

Karapürçek ilçesi Mecidiye Mahallesinde 32 yaşındaki M.K.iple intihar ederek canına kıymak istedi, kardeşi onu
Bu haber 2021-07-26 23:41:01 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

 

 Karapürçek ilçesi Mecidiye Mahallesinde 32 yaşındaki M.K.iple intihar ederek canına kıymak istedi, kardeşi onu  boğazında iple baygın vaziyette buldu.

 Edinilen bilgilere göre olay Karapürçek ilçesi Mecidiye Mahallesinde meydana geldi.32 yaşındaki M.K.canına kıymak için kendini iple asarak intihar etmek istedi.

Durumdan şüphelenip eve gelen kardeşi M.K.’yı boğazında iple baygın vaziyette buldu,Ağabeyinin boynundaki ipi çıkarıp Ambulansa haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan M.K’ya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı,

Akyazı Devlet Hastanesindeki müdahale sırasında canına kıymak isteyen M.K’yın yakınları ile Sağlık personeli arasında arbede çıktı.

 Çıkan arbedeye Hastane özel güvenliği müdahale ederken Polisten de yardım istediler.Olay yerine gelen Polis ekipleri Sağlık personeliyle tartışan hasta yakınlarını Hastaneden uzaklaştırırken İntihar girişiminde bulunan M.K Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi
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