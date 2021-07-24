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KÖPEK KAVGASINDA JANDARMA ERİ YARALANDI

Küçücek Mahallesinde dün gece saatlerinde iki aile arasında 'Köpek' yüzünden çıkan kavgaya ilçe jandarması müdahale etti.
Bu haber 2021-07-24 16:12:39 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Küçücek Mahallesinde dün gece saatlerinde iki aile arasında 'Köpek' yüzünden çıkan kavgaya ilçe jandarması müdahale etti. O müdahale sırasında askerin elinde tüfeği kavga edenlerden biri almak isteyince tüfek ateş aldı ve jandarma eri elinden vuruldu.

 Küçücek Mahallesinde iki aile arasında 'Köpek' yüzünden çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce olaya müdahale eden  jandarma eri tüfekle elinden vurularak yaralandı. Olay sonrasında jandarma Küçücekte  ilçesinde kavgayla ilgili bir dizi gözaltı yaptı

 Alınan bilgilere göre  dün gece  saatlerinde meydana gelen olayda birbirlerine komşu olan  iki aile 'Köpek' nedeniyle tartıştı.

Tartışma bir anda büyüyünce sille tokat kavgayla dönüştü ve olaya  Karapürcek Jandarması ekipleri müdahale etti.

Karapürçekte başlayan  Küçücek Mahallesinde devam eden  O müdahale sırasında da jandarmalar kavgayı ayırmak isterken, kavga edenlerden biri görevli jandarma erine direnince jandarmanın elindeki tüfek patladı ve jandarma eri, elinden vuruldu.

 Olayın ardından yaralı jandarma eri hastaneye kaldırılırken olaya karışanlar gözaltına alındı

 

 
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