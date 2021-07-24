ALTINDERE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH GÜNDÜZ VEFAT ETTİ

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Akyazı Altındere'nin belediye olduğu yıllarda üç dönem Anavatan Partisi’nde belediye başkanlığı görevini
Bu haber 2021-07-24 10:16:33 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Altındere'nin  belediye olduğu yıllarda üç dönem Anavatan Partisi’nde belediye başkanlığı görevini yürüten Abdülhalim Gündüz hayatını kaybetti.  

Altındere Cumhuriyet mahallesi halkından merhum Hacı Mehmet efendinin oğlu Abdurrahman ve prof. DR. Abdulkadir Gündüz ün babaları Altındere Belediyesi eski Belediye Başkanı Hacı Abdullah Gündüz’ün cenazesi Altındere Cumhuriyet mahallesi Yenikonak caminide öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından sağlık ocağı yanındaki aile kabristanlığına defnedilecektir.

 
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