ALTINDERE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH GÜNDÜZ VEFAT ETTİ

Akyazı Altındere'nin belediye olduğu yıllarda üç dönem Anavatan Partisi’nde belediye başkanlığı görevini

Bu haber 2021-07-24 10:16:33 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.