Alaağaç’ta Atölye yangını

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Yetkin Ç.’ye ait Atölyede henüz

Bu haber 2021-07-23 21:05:33 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Yetkin Ç.’ye ait Atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çıkan yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.

Akyazı Alaağaç Mahallesinde Yetkin Ç.’ye ait Atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, Yangını fark eden çevredekiler İtfaiyeden yardım istediler.

Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu çıkan yangına müdahale ederek hemen yanındaki eve sıçramasını önlediler.

Çıkan yangında Atölyede maddi hasar meydana gelirken Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı