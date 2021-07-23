KORONAYA YAKALANAN SAĞLIKÇIDAN İBRETLİK MESAJ

Akyazı Devlet Hastanesi Ambulans sürücüsü Ahmet Çömlekçi koronaya yakalandı,

Bu haber 2021-07-23 21:02:45 eklenmiş ve 192 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Devlet Hastanesi Ambulans sürücüsü Ahmet Çömlekçi koronaya yakalandı, Hastanede tedavi altına alınan Çömlekçi dostlarını bu ricada bulundu.

Akyazı Devlet Hastanesinin güler yüzlü ve çalışkan Ambulans sürücüsü Ahmet Çömlekçi Koronavirüs salgın hastalığına yakalandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Çömlekçi sosyal medya hesabından dostlarına‘’Covid 19 hastalığına yakalandım bugün (6)altıncı günüm üç gündür Yenikent devlet hastanesi tedavi oluyorum ben böyle bir hastalık görmedim önerım arkadaşlar dostlar sizden ricam MASKE MESAFE HİJYEN KURALLARİNA uyalım bu işin şakası yok bu hastalıga yakalanmayan bilmez şuan öksürük ve nefes darlığı var ama iyi olacam İnşallah’’ ricasında bulundu