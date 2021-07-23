Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ALTINDERE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH GÜNDÜZ VEFAT ETTİ

ALTINDERE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH GÜNDÜZ VEFAT ETTİ

Alaağaç’ta Atölye yangını

Alaağaç’ta Atölye yangını

KORONAYA YAKALANAN SAĞLIKÇIDAN İBRETLİK MESAJ

KORONAYA YAKALANAN SAĞLIKÇIDAN İBRETLİK MESAJ

VALİ KARAHAN KURBANINI AKYAZI'DA KESTİ

VALİ KARAHAN KURBANINI AKYAZI'DA KESTİ

CHP’LİLER BULUŞTURAN DÜĞÜN

CHP’LİLER BULUŞTURAN DÜĞÜN

SİBEL TUĞBA VE EMRE NİŞANLANDI

SİBEL TUĞBA VE EMRE NİŞANLANDI

KORONAYA YAKALANAN SAĞLIKÇIDAN İBRETLİK MESAJ

Akyazı Devlet Hastanesi Ambulans sürücüsü Ahmet Çömlekçi koronaya yakalandı,
Bu haber 2021-07-23 21:02:45 eklenmiş ve 192 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Devlet Hastanesi Ambulans sürücüsü Ahmet Çömlekçi koronaya yakalandı, Hastanede tedavi altına alınan Çömlekçi dostlarını bu ricada bulundu.

Akyazı Devlet Hastanesinin güler yüzlü ve çalışkan Ambulans sürücüsü Ahmet Çömlekçi Koronavirüs salgın hastalığına yakalandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Çömlekçi sosyal medya hesabından dostlarına‘’Covid 19 hastalığına yakalandım bugün (6)altıncı günüm üç gündür Yenikent devlet hastanesi tedavi oluyorum ben böyle bir hastalık görmedim önerım arkadaşlar dostlar sizden ricam MASKE MESAFE HİJYEN KURALLARİNA uyalım bu işin şakası yok bu hastalıga yakalanmayan bilmez şuan öksürük ve nefes darlığı var ama iyi olacam İnşallah’’ ricasında bulundu
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Saglık haberleri
21:05 - KORONAYA YAKALANAN SAĞLIKÇIDAN İBRETLİK MESAJ
Akyazı Devlet Hastanesi Ambulans sürücüsü Ahmet Çömlekçi koronaya yakalandı, ...
14:15 - DR. FATMA CEVAHİR UYARDI “KİST HİDATİK” HASTALIĞINA DİK
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı SHMYO Müdür yardımcısı...
08:06 - AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN ÇARŞI İÇİNDE RANDEVÜSÜZ AŞI
Covid-19’la mücadele kapsamında en etkili önlem aşıdır parolası ile yola çıkan ...
16:04 - YAŞAR AKGÜN HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
1992 yılında kurulan ve 2008 yılında Büyükşehir yasası gereği kapatılan...
14:15 - Taksi ve Dolmuş sürücüleri aşılandı
Akyazı’da Sağlık il müdürlüğü ve Akyazı Kaymakamlığı tarafından yürütülen...
12:26 - FABRİKALARDA DA COVİT AŞISI YAPILMAYA BAŞLADI
Akyazı’da da faaliyet gösteren fabrika ve büyük işletmelerde çalışanlara yönelik...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ