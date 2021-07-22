CHP’LİLER BULUŞTURAN DÜĞÜN

CHP İl yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim sekreteri Recep Furuncuoğlu göz doktoru olan yakışıklı oğlu

Bu haber 2021-07-22 07:44:35 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

CHP İl yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim sekreteri Recep Furuncuoğlu göz doktoru olan yakışıklı oğlu Utku’yu evlendirdiği siyaset, eğitim ve iş dünyasını buluşturan görkemli bir düğün oldu.

Aynı zamanda emekli eğitimci de olan Recep Furuncuoğlu ve kendisi gibi emekli eğitimci Nebahat Furuncuoğlu’nun yakışıklı oğullrı gönlünü Kırşehir eşraflarından Nermin ve Mustafa Eroğlu çiftinin güzel kızları Diş Hekimi Olcay’a kaptırınca bu gönül birliği evlilik ile noktalandı.

Güzel gelin ve yakışıklı damadın düğünlerine Beyaz Kelebek bahçesi ev sahipliği yaptı. Muhteşem düğüne CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve İl yönetimi, CHP İlçe Başkanları ve yönetimleri, spor, eğitim ve iş dünyası ile sağlıkçılar ve de her iki ailenin yakınları ve sevenlerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli katıldı..

Düğün sonrası teşekkür düğüne ev sahipliği yapan Nebahat ve Recep Furuncuoğlu çiftinden geldi. Furuncuoğlu ailesi mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve davete icabet edenlere teşekkür etti.