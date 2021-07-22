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SİBEL TUĞBA VE EMRE NİŞANLANDI

Akyazı Kuzuluk şose mahallede ikamet eden Kevser-Metin İltaş’ın güzel kızları
Bu haber 2021-07-22 07:40:40 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk şose mahallede ikamet eden Kevser-Metin İltaş’ın güzel kızları Sibel Tuğba ile Adapazarı Harmantepe mahallesinde ikamet eden Yaşariye- Atay Akar çiftinin yakışıklı oğlu Emre nişanlandı.

 Gelin adayı Sibel Tuğba’nın Kuzuluk şose mahallesindeki evlerinin bahçesinde gerçekleşen nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini Aşanba Tanju Çakar taktı.

 Güzel bir akşam serinliğinde gerçekleşen nişan töreni oynanan Abaza oyunları ile sona erdi
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