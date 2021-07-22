Bayram namazını kıldırmaya gidiyordu

Söğütlü ilçesi Levent Cami geçici imamı Akyazılı Muhammet Keskin Bayram namazının kıldırmak için Levent Camiine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada İmam yara almadan kurtuldu.
Bayram sabahı geçici imam olarak Sögütlü Levent Camiine Bayram namazının kıldırmak için Akyazı’dan yola çıkan Muhammet Keskin Sögütlü Kantar Mahallesi Levent Mahalle Camii arasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp Beton Elektrik direğine çarptı.
Kazada Otomobil hurdaya dönerken geçici imam Muhammet Keskin kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu