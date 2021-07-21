KUZULUK ORTA MAHALLE ŞİMDİ DAHA GÜVENLİ

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı özel gayretleri ile 9 kritik noktaya 18 kamera

Bu haber 2021-07-21 10:45:49 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı özel gayretleri ile 9 kritik noktaya 18 kamera taktırarak bu ile izlemeye başladı.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle muhtarı Murat Çakmakçı’nın özel gayretleri ile Mahallenin 9 önemli noktasına 18 kamera taktırmak suretiyle mahallesini daha güvenli hale getirdi.

Mahalle sakinleri özellikle de ilçe jandarmasını sevindiren bu uygulama hakkında bilgi veren Muhtar Çakmakçı eksik kalan 5 önemli noktaya da kamera taktığımızda mahallemizin güvenlik sorunu ortadan kalkacaktır. Dedi.

Muhtar Çakmakçı bu konuda maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederek bundan böyle mahallemize giren çıkan ne varsa kayıt altına alınacaktır. Dedi.