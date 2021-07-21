Akyazı'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. Vatandaşlar, bayram namazını Pandemi kurallarını unutmayarak eda ettiler.
Sabahın erken saatlerinde ilçedeki camilere akın eden vatandaşlar camileri doldururken, Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı. Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.
Namazın kılınmasının ardından Türk İslam geleneklerine göre toplu bayramlaşmalar yapıldı, Bayramlaşma sonrası vatandaşlar Kurban ibadetlerini yapmak için Kurban kesim merkezlerinin yolunu tuttular