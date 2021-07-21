Akyazı'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu.

Bu haber 2021-07-21 10:41:11 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.