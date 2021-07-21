BAYRAMDA ZEHİR SATACAKLARDI POLİSTEN KAÇAMADILAR

Arife geceyi Polis uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu

Bu haber 2021-07-21 10:26:40 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.