BAYRAMDA ZEHİR SATACAKLARDI POLİSTEN KAÇAMADILAR

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Arife geceyi Polis uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu
Bu haber 2021-07-21 10:26:40 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Arife geceyi Polis uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayda uyuşturucu zanlısı 1 kişi tutuklandı.

Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri arife günü yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir araçta arama yaptılar.Yapılan aramalarda 25 gram Bonzai ve 7 gram Metamfetamin maddesi ele geçirirken Ç.T. İle M.K. İsimli şahıslar gözaltına aldılar. 

Polis merkezinde yapılan sorguları sonrası Akyazı Adliyesine sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemece Ç.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken  M.K.ise serbest bırakıldı.
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