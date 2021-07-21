BAYRAMDA ZEHİR SATACAKLARDI POLİSTEN KAÇAMADILAR

Arife geceyi Polis uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayda uyuşturucu zanlısı 1 kişi tutuklandı.
Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri arife günü yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir araçta arama yaptılar.Yapılan aramalarda 25 gram Bonzai ve 7 gram Metamfetamin maddesi ele geçirirken Ç.T. İle M.K. İsimli şahıslar gözaltına aldılar.
Polis merkezinde yapılan sorguları sonrası Akyazı Adliyesine sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemece Ç.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.K.ise serbest bırakıldı.