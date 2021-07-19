Akyazı’da Sıcaklardan Trafo alev aldı

Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde aşırı sıcaklar nedeniyle Elektrik trafosunda yangın çıktı.Çıkan yangına İtfaiye ve Sedaş ekipleri müdahale ederek söndürdüler.
Sağanak yağmurlar sonrası aniden bastıran aşırı sıcaklar etkisini göstermeye başladı.Bu gün Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Öğretmenevi yakınlarında bulunan Elektrik trafosu aşırı sıcaklar nedeniyle Elektrik trafosunda yangın çıktı.Yangını fark edenler İtfaiyeden yardım istediler.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye gurubuna bağlı ekipleri çıkaan yangına müdahale ederek söndürürken Sedaş ekiplerine Trafoyu kısa sürede onararak bölgede kesilen Elektrik enerjisi yeniden verild