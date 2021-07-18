AKYAZI BELEDİYESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ 1.GÜNÜ ÇOŞKUYLA KUTLANDI

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği ilk gününde Akyazı’lıların yoğun

Bu haber 2021-07-18 00:27:14 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği ilk gününde Akyazı’lıların yoğun katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

Akyazı Yenicami ve Gazi Süleyman paşa Camii önünde toplanan yüzlerce çocuk kendilerine eşlik eden polis ve jandarma ve zabıta ekipleri, bando takımı ve kortej eşliğinde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikte Akyazı Atatürk stadına yürüdüler. Saat 16:00’da yapılan açılışla Akyazı Belediyesi Çocuk şenliklerinin 1.günü başlatıldı.

Akyazı Belediyesi tarafından organize edilen Çocuk şenliklerine ilk gününde oldukça yoğun bir katılım oldu. Akyazı Atatürk Stadında gerçekleşen Çocuk Şenliklerinin ilk gününde birbirinden havalı oyuncaklar, oyun parkurları, bando ve kortej ekipleri, jonklör, sihirbaz, Buble Show, karnaval yiyecekleri, panayır oyunları, yarışmalar ve eğlenceli sunumlarla harika bir öğleden sonrası yaşayan çocukları gönüllerince eğlendiler.

Açılış ve selamlama konuşmalarını yapan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan yoğun bir katılımla Akyazı Belediyesi Çocuk şenliklerine ilgi gösteren tüm Akyazılılara teşekkür ettiler.

İlk gün yapılan etkinliği kaçıranlar için Akyazı Belediyesi Çocuk Şenlikleri18 Temmuz 2021 Pazar günü saat 18:00’de yapılacak açılışla Akyazı Atatürk stadında 2.gününde yine devam edecek.Saat 23.00’e kadar sürecek etkinlikler ilk gün olduğu gibi yine dolu dolu geçecek.

Akyazı Belediyesi tarafından 03- 16 Yaş arası çocuklar için düzenlenen Çocuk Şenliğine katılım ücretsiz olup katılanlara çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler verilecektir.Tüm halkımız çocuk şenliklerine davetlidir.