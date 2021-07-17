15 TEMMUZ RUHU 5. YIL DÖNÜMÜNDE AKYAZI’DA ÇOŞKUYLA TEKRAR YAŞANILDI

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz etkinleri 5 yıl dönümünde

Bu haber 2021-07-17 00:28:35 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da coşkuyla gerçekleştirildi.

Tüm Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu aziz şehitlerimiziz kabirleri ziyaret edildi.…

15 Temmuz Programı günün ilk saatlerinde protokol üyelerinin Akyazı merkez aile kabristanlığına yaptığı ziyareti ile başladı. Şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Kerimin ardından, protokol üyelerinin şehitlerimizin mezarlarında dualar ettiler.

Ardından Öğle namazına müteakiben Mevlid-i Şerif ve hatim duası için Akyazı Gazi Süleyman Paşa camiine geçildi. Öğlen namazı öncesi Şehitlerimiz için okunan hatimler için dualar edildi.

15 Temmuz Ruhu 5 Yıl dönümünde Coşkuyla tekrar yaşanıldı

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii önünde toplanan ve 15 Temmuz’un5 Yıl dönümü etkinliklerinde meydanları hınca hınç dolduran vatandaşlar bayrakları ile alanda programı dikkatle izlediler.

15 Temmuz programına Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, STK’lar, Belediye Meclis üyeleri dernekler ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde canlı yayın konuşması LED ekranda dinlenmesinin ardından program akışı devam etti.

Gazi Süleyman Paşa müezzinleri tarafından vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Akyazı Kaymakamı Yakup Güney konuşmalarında 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümü anma etkinlilerinde muhteşem bir katılımla gösterdikleri ilgi için Akyazılı vatandaşlarımıza teşekkür ettiler.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı15Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı25. dönem Sakarya Milletvekili ve Ali İnci programda konuşma yaparak 15 Temmuz Milli irade ruhunu her yıl coşkuyla yaşayan ve meydanları dolduran Akyazılılara teşekkür etti.

Program akışı şiir dinletileri, ilahiler ve sine vizyon gösterileri ile devam etti. Akyazı Belediyesi sokaktan sanata tiyatro grubunun 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırladıkları tiyatro gösterisi tüm izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Saat 00:13’de tüm Türkiye’de 80 bin camide okunan sela İlçemizde ayakta dinlenmesinin ardından İlçe Müftümüz tarafından dua yapıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen Akyazılılar doldurdukları meydandan ayrılmak istemediler. İlahi dinletilerinin ardından anma etkinlikleri son buldu.