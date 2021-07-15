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SAKARYA HALK EĞİTİMİN EMEKLİ KOCAÇINARLARI TARAKLI’DA BULUŞTU

SAKARYA HALK EĞİTİMİN EMEKLİ KOCAÇINARLARI TARAKLI’DA BULUŞTU

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SAKARYA HALK EĞİTİMİN EMEKLİ KOCAÇINARLARI TARAKLI’DA BULUŞTU

Sakarya merkez ve ilçelerinde 1974 ve 1990 yılları arasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri yapmış yaygın eğitim alanında
Bu haber 2021-07-15 23:20:56 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya merkez ve ilçelerinde 1974 ve 1990 yılları arasında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri yapmış yaygın eğitim alanında önemli hizmetler vererek emekliye ayrılmış olan Halk Eğitimin Kocaçınarları aradan geçen uzun yılların ardından Taraklı İlçesinin İlk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve daha sonradan da Taraklı’da üç dönem Belediye Başkanlığı yapmış olan Tacettin Özkaraman’ın davetlisi olarak Tarakı’daydılar.

Sakarya Hakl Eğitiminin Kocaçınarlarını Taraklı merkezinde karşılayan Tacettin Özkaraman daha sonra araçlarla Taraklı’nın en önemli mesire yerlerinden biri olan Karagöl yaylasına götürdü.

Hemen hemen aynı dönemlerde görev yapan Emekli Halk Eğitim Müdürleri yaylanın nefis manzarasında uzun uzun sohbet ederek eski günleri yad etme imkanı buldular.

Bu toplantının düzenlenmesine vesile olan Karasu’lu Recep Ali Küçük ” birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızla yıllar sonra bir araya gelmek ve eski günleri anmak pandeminin yarattığı sıkıntılı günlerin ardından bizlere çok iyi geldi. İlk toplantı için bizlere ev sahipliği yapan Tacettin Özkaraman’a ve toplantımıza katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum”

Dedi. Recep Ali Küçük bundan sonra da iki ayda bir bir araya gelme önerisini ortaya attı ve 2 ay sonraki toplantının Karasu’da kendi ev sahipliğinde yapılması kararı alındı.

Daha sonra mangallar yandı. Getirilen nevaleler pişirildi.Hep birlikte karınlar doyuruldu.

Günün sonunda Akyazı’nın ilk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Certel’in Türk sanat Müziği ve türkülerden oluşan mini konserine eşlik eden Halk Eğitimin Kocaçınarları gölet kenarında çektirilen hatıra fotoğrafı ile ilçelerine gitmek üzere birbirleri ile vedalaştılar.

 Tarakılı toplantısına kimler katıldı.

Tacettin Özkaraman (Taraklı), Mustafa Sarımert (Kocaali), Recep Ali Küçük (Karasu), Hüseyin Kul (Kaynarca), Necati Cantimer (İl Milli Eğitim), Zafer Soyhan ( İl Milli Eğitim), Cevat Bölükbaşı (Söğütlü) Şükrü Başarış (Ferizli), Çetin Yıldırım (Sapanca), Abdullah Eşsiz (Geyve), Ergün Öztürk (Akyazı), Kenan Certel (Akyazı), Osman Aşık (Pamukova), Adem Yazan (Taraklı) ve Mahmut Başoğlu (Adapazarı)
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