MUHTAR YILMAZ’DAN YOLLARINI DÜZENLEYENLERE TEŞEKKÜR

Akyazı’da şiddetli yağışlardan bütün mahalleler etkilendi. Reşadiye Mahallesi de bunlardan sadece birisi.

Bu haber 2021-07-15 23:19:42 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da şiddetli yağışlardan bütün mahalleler etkilendi. Reşadiye Mahallesi de bunlardan sadece birisi. Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz yağış ve sonrası oluşan sel suları nedeniyle mahalle içindeki yolların bozulduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bozulan ve adeta trafiğe kapanan mahalle içi yollarımızı belediyemizin ve yol inşaatını yapan makyol firmasının destekleri ile kısa sürede onarma ve trafiğe açma şansımız oldu dedi.

Şiddetli yağışlardan çok sayıda mahallenin olumsuz etkilendiğine de dikkat çeken Reşadiye Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz, özellikle belediyemizin yükünün hayli ağırlaştığını görüyoruz. Bu durum kuşkusuz belediyemizin çalışma şartlarını da hayli güçleştirmektedir. Bu durumu anlayışla karşılıyoruz ve kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz dedi ve yollarının kullanılır hale gelmesi için çaba gösteren Belediyeye ve Makyol firmasına da verdikleri katkılardan ötürü teşekkür etti.