15 TEMMUZ DA BAYRAKLARIMIZLA MEYDANDA BULUŞUYORUZ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerinin 5.yıl dönümünde Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi tarafından

Bu haber 2021-07-15 00:27:21 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerinin 5.yıl dönümünde Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenecek programda 15 Temmuz 2021 Perşembe günü ( Yarın) saat 21.00’da Akyazı Gazi Süleyman paşa camii önünde buluşuyoruz.

Haydi! Akyazı’m vakit birlik ve meydanları bayraklarla doldurma vakti.

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri programının 5.sini idrak edeceğimiz bu yılda Haydi! Akyazı’m her yıl olduğu gibi yine coşkulu bir kalabalıkla bayraklarımızla meydanları dolduralım.

15 Temmuz 2016 da bir gece vakti, hiç beklenmedik bir şekilde işgal ve isyan ile başlayıp hüsran ile sonuçlanan, karanlık ile aydınlığın iç içe geçtiği, milletin tankının tüfeğinin millete doğrultulduğu, demokrasinin zaferiyle taçlanarak aydınlanan o şanlı gecemizin 5. yıl dönümünde, tüm halkımızı 15 Temmuz 2021 Perşembe günü ( Yarın) saat 21.00’da bayrakları ile birlikte Akyazı Gazi Süleyman paşa camii önüne meydanlara bekliyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerinin 5.yıl dönümü programında bu yıl yine dolu dolu geçecek. Program da Kur-an’ı Kerim tilavetleri, dualar, ilahiler, Semazen gösterileri, kahramanlık türküleri ve drama, çeşitli konuşmacılar sahne alacak. Her yıl olduğu gibi programda yine saatler 00.13’ü gösterdiğinde ve sabah ezanında yine selalar okunacak.