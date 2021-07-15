AK PARTİ İL BAŞKANI YUNUS TEVER’DEN AKYAZI’YA ZİYARET

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile

Bu haber 2021-07-15 00:24:26 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte Yahyalı ve Kabakulak, Kızılcıkorman, Çatalköprü, Sukenarı ve Osmanbey Mahallelerini ziyaret etti.

İlçemizde yaşanan sel felaketi sonrasında sıklıkla ilçemize gelerek mahalle ziyaretlerini sürdüren AK Parti İl Başkanı Yunus Tever bugün ziyaretler kapsamında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte Yahyalı ve Kabakulak, Kızılcıkorman, Çatalköprü, Sukenarı ve Osmanbey Mahallelerine ziyarette bulundular.

Yahyalı ve Kabakulak, Kızılcıkorman, Çatalköprü, Sukenarı ve Osmanbey Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile sıcak ve samimi bir ortamda vatandaşlarla ile sohbet eden, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Başkanı Mesut Ekrem vatandaşların talep ve önerileri dikkatle dinleyerek notlar aldı. İlçede yaşanan sel felaketinden dolayı da hem mahalle muhtarlarına hem de vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.