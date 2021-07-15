Kurban Bayramı yaklaşıyor Bileyiciler iş başında

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Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Akyazı’da vatandaşlar, Kurban kesimi için yeni bıçak almayı
Bu haber 2021-07-15 00:21:15 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Akyazı’da vatandaşlar, Kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, Bıçakları olanlar ise rahat bir kesim için bıçaklarını biletiyorlar.

Eski bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tutarken Bıçak bileme ustaları ise vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Akyazı’da Çarşamba günü olması sebebi ile kurulan pazar içerisinde ve ilçenin çeşitli yerlerinde vatandaşlar bıçaklarının bilenmesi için bekliyor.

Bileme ustalarının ortak görüşü “ Kurban'ın Bayramının şartlarından biride kesim için bıçağın keskin olması şart ve bıçak seçiminde bıçağın kalitesi ile satın alınan yer önemlidir. Çin malı bıçaklar gösterişli ama bir o kadar da kalitesizdir ve vatandaşlar gösterişine aldanarak satın alıyorlar. Bu yüzden sıkıntılar yaşanıyor, vatandaşlarımız bunlara dikkat edilmeli”
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