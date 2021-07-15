Bariyerlere çarpan bayan sürücü ağır yaralandı

TEM Ankara İstanbul Otoyolu Akyazı gişeleri yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybeden Otomobil bariyerlere çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan Otomobilin bayan sürücüsü Hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Kaza TEM Otoyolu İstanbul istikameti Akyazı gişeleri yakınlarında meydana geldi.
Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeki Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Ambulans ve Otoban Polisine haber verdiler.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralı Otomobil sürücüsüne ilk müdahaleleri yaptıktan sonra kSakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdılar.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı