İL VE İLÇE TARIMDAN SEL BÖLGESİNDE ZARAR TESPİTİ

İl Tarım Müdür Yardımcısı ile Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan sel

Bu haber 2021-07-14 08:56:22 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

İl Tarım Müdür Yardımcısı ile Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan sel bölgesine birlikte giderek incelemelerde bulundular.

İl Tarım Müdürü yardımcısı Ümir Erol aşırı yağışlar başlamadan önce teşkilat olarak çiftçileri uyardıklarını, aşırı yağış sonrası meydana gelen felaketin öğrenilmesi ile il ve ilçe teşkilatımız sahaya inerek başlatılan çalışmalara katılmış ve halen de sahada çalışmalarımız sürdürmekyetiz. Afetin ilk şokunu atlattıktan sonra teşkilatlarımız hasar tespitlerine başlamıştır. Dedi ve afet süresince olağanüstü gayret gösteren

İlçe müdürü Veysel Meydan’ın şahsında tüm personeli, tebrik etti ve sözlerini şöyle tamamladı. “ yüce mevlamız böyle afatları bir daha yaşatmasın “