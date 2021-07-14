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MHP AKYAZI TEŞKİLATI MYO’NUN YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Aydın Şenol, Tıbbi Hizmetler
Bu haber 2021-07-14 08:06:27 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Aydın Şenol, Tıbbi Hizmetler ve Teknik bölüm başkanı Doç. Dr. İlhan Doğan Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Dr. Fatma Cevahir ve MYO sekreteri Yusuf Şahinoğlu olduğu halde MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’yi parti binasında ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Meslek Yüksek Okulu yönetim Kadrosunun partimize yaptığı ziyaret bizi son derece memnun etmiştir. Bu ziyarette misafirlerimiz yeni eğitim ve öğretim yılındaki yapmak istedikleri çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Biz de yapılacak her olumlu çalışmanın arkasında destek olacağımız ifade ettik dedi ve Yapılan ziyaret dolayısı ile kendilerine teşekkür ettik dedi.

 

 

 
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