BELEDİYEDEN BAYRAM TEMİZLİĞİ

Akyazı Belediyesine bağlı park ve bahçeler müdürlüğü yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle

Bu haber 2021-07-14 00:23:04 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesine bağlı park ve bahçeler müdürlüğü yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle bütün ekipleri ile birlikte sahaya indi ve temizlik yapmaya başladı.

Ekipler bir yandan yolların her iki tarafında büyüyen otları keserken diğer yandan da çiçeklerin bakımı ile ağaçlarda budama yapıyor.

Müdürlük yetkilileri çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini, vatandaşların bayram gününden önce tertemiz bir Akyazı göreceklerini söylediler.