LGS SINAVINDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Mili eğitim Müdürü Recep Özdemir,

Bu haber 2021-07-14 00:09:10 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Mili eğitim Müdürü Recep Özdemir, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, 2020 -2021 yılı Liselere Geçiş sistemi (LGS) sınavında üstün başarı gösteren ve iyi bir derece elde eden öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Özellikle pandemi sürecinde okulların kapalı olması ve uzaktan eğitime katılmasına rağmen derslerine büyük bir önem gösteren ve Liselere Geçiş sistemi (LGS) sınavına iyi hazırlanarak yapılan sınavda üstün başarı gösteren, iyi bir derece elde eden öğrencilerin bu başarısı Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Mili eğitim Müdürü Recep Özdemir, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından takdirle karşılandı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; “Türkiye genelinde %5’lik ilk dilime giren 31 öğrenciye ve Sakarya’dan % 1 dilime giren 2 öğrenciden birinin Akyazı’da bu sebepten dolayı öğrencilerimizin bu başarısına emek sahibi olan ilçe milli eğitim camiasına teşekkür ediyor, başarılarıyla bizleri gururlandıran değerli öğrencilerimizi ve onların arkasında duran kıymetli ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Sınavda dereye giren okulların müdürleri; Akyazı İmam Hatip Ortaokul Müdürü Muammer Yücel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu Müdürü Yunus Birinci, Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Muammer Hikmet, Paris Orta Okulu Müdürü Mehmet Külekçi, Kabakulak Ortaokulu Kalkınma Vakfı Ortaokulu Müdürü Ekrem Keser, Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kerem Çimşit, Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu Müdürü Suna Ayhan, Ali Altıparmak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Engin Kocaman başarı belgelerini, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan aldılar.