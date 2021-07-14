BAŞKAN SOYKAN DÜNYA ŞAMPİYONU GÜREŞÇİYİ ÖDÜLLENDİRDİ

İşitme engelliler Dünya serbest güreş Şampiyonası’nda serbest Sitil de 92 kg’da Türkiye adına güreşen

Bu haber 2021-07-14 00:06:14 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

İşitme engelliler Dünya serbest güreş Şampiyonası’nda serbest Sitil de 92 kg’da Türkiye adına güreşen Akyazılı güreşçimiz Ömer Saner Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartırken şampiyon güreşçimiz Akyazı Belediye başkanımız Bilal Soykan tarafından ödüllendirildi.

Dünya Şampiyonu güreşçimiz Ömer Saner ve antrenörü Kamil Özdağ coşkulu bir konvoy eşliğinde Akyazı Belediyesine gelerek Akyazı başkanı Bilal Soykan tarafından kapıda karşılandı. Şampiyon güreşçiyi makamında ağırlayan başkan Soykan "Güreşte başarılara doymayan sürekli ödüller kazanan İlçemizi yeni bir ödülle taçlandıran ilçemize, ilimize ve ülkemize böyle büyük bir başarı getiren İlçemizin evladı şampiyon güreşçimizi ve kıymetli antrenörümüz Kamil Özdağ hocamızı yürekten tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi