Otomobil ve Pat Pat göçük altında kaldı

Akyazı’da meydana gelen Sel felaketi ardından verdiği zararlarda bir bir ortaya çıkmaya başladı. Çakıroğlu Osmanlar Mahallesinde Birol Yılmaz’a ait garajda Otomobil ve Tarım aracı göçük altında kaldı.
Akyazı’da geçtiğimiz günlerde sağanak yağmur sonrası meydana gelen Sel, Taşkın ve heyelanlar sonrası sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybederken ilçenin her kesiminde hasara yol açtı,
Akyazı Çakıroğlu Osmanlar Mahallesinde yaşayan Birol Yılmaz’da selde zarar görenlerden, Gece aniden bastırak Sel nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu evin bitişiğinde bulunan Garaj heyelan altında kaldı.
Heyelan altında kalan Garaj’da bulunan Otomobil ve Pat Pat tabir edilen Tarım aracı hasar görerek kullanılmaz hale geldi.