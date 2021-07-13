SELDEN ZARAR GÖREN KÖPRÜ HEMEN DEVREYE GİRMELİ

Aşırı yağışlar nedeniyle taşan Mudurnu deresi üzerinde kurulu olan ve Boztepe, Hanyatak, Taşyatak,

Bu haber 2021-07-13 08:07:01 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Aşırı yağışlar nedeniyle taşan Mudurnu deresi üzerinde kurulu olan ve Boztepe, Hanyatak, Taşyatak, Kayabaşı, Mansurlar ve Güvençler Şahancılar Mahallelerine ulaşım sağlayan Beldibi köprüsünde hasar meydana geldi.

Köprü ayaklarının altı oyuldu ve köprünün ortasında çökme meydana geldi. Bu durumda köprüden geçişler tehlikeli bir hal aldı.

Köprüden mahallelerine gitmek zorunda kalan vatandaşlar köprünün en kısa zamanda onarılarak devreye girmesini istediklerini istediler.

Beldibi mahalle muhtarı Erol Çelik köprünün Sadece bir ayağında olumsuzluk var, Köprünün geri kalan bölümleri sağlam. Yapılacak bir çalışma ile o sorun giderilebilir.Selden sonra bizi yalnız bırakmayan Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz ve Kaymakamımızla temas halindeyiz. DSİ Müdürümüzü bekliyoruz. İncelemeden sonra köprümüzü trafiğe açacağımıza inanıyoruz. Dedi ve ilgi gösteren yetkililere teşekkür etti