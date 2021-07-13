Hayırsever’den Çocuklara haftada bir gün bedava

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Akyazı Sultanpınar yaylasında bir hayırsever her hafta Yayladaki Bakkala (Sultanpınar AVM) gelerek
Bu haber 2021-07-13 07:47:28 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Sultanpınar yaylasında bir hayırsever her hafta Yayladaki Bakkala (Sultanpınar AVM) gelerek Çocuklar için bıraktığı para ile Çocuklar ücretsiz alıveriş yapıyor

Akyazı Sultanpınat Yaylasında adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever her hafta markete belli bir miktarda para bırakıyor.Bu paralarda yaylada yaşayan Çocuklar Bakkaldan ücretsiz alışveriş yapıyorlar.

Yaylada yaşayan Çocuklar durumdan oldukça mutlu olurken Sultan Pınar AVM Market işletmecisi Ahmet Çelik adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever her hafta sabah saatlerinde gelip yaylada yaşayan Çocukların alışveriş yapması için para bırakıyor bende bırakılan para karşılığında Çocuklara istediği şeker,Çikolata,Top,Balon gibi onların hoşuna giden isteklerini karşılıyorum dedi.
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