Akyazılı güreşçi Ömer Saner, Dünya Şampiyonu oldu.

İşitme Engelliler Dünya Serbest Grekoromen Güreş Şampiyonasında serbest stil 92 kiloda

Bu haber 2021-07-11 12:46:01 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.