Akyazılı güreşçi Ömer Saner, Dünya Şampiyonu oldu.

İşitme Engelliler Dünya Serbest Grekoromen Güreş Şampiyonasında serbest stil 92 kiloda Türkiye adına yarışan Ömer Saner rakiplerini yenerek 1.incilik kürsüsüne çıktı
İstanbul'da gerçekleştirilen World Deaf Wrestling Championships İşitme Engelliler Dünya Serbest Grekoromen Güreş Şampiyonasında serbest stil 92 kiloda Türkiye adına yarışan Ömer Saner, İranlı rakibini 12-8, Rus rakibini 9-3,Kazak rakibini Tuş ve Ukraynalı rakibini 7-5 yenerek birincilik kürsüsüne çıktı.
Şampiyonaya Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü bünyesindeki Boybeyi Spor Kulübündeki hazırlar sonrasında milli takım kampına katılan Ömer Saner, hedef önce Dünya şampiyonluğu ardından Olimpiyat olduğu ifadelerini kullandı