KURUKUZ HOCA UNUTULMUYOR

Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden ve Akyazı Belediyesinde Din görevlisi olarak görev

Bu haber 2021-07-11 00:06:43 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden ve Akyazı Belediyesinde Din görevlisi olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Mustafa Kurukuz’u sevenleri unutmuyor.

Belediyede çalışırken belediye imamlığı dışında kendisine tevdi edilen tüm işleri başarıyla yapan ve görevini yaparken yoruldum bile demeyen Mustafa Kurukuz’un bu öz verili çalışmaları bilenler tarafından unutulmuyor.

Kuzuluk Mahalle sakinlerinin dışında civar Mahalle sakinleri tarafından da hayli sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahip olan, emekliye ayrıldıktan sonra bile gerek Kuzuluk mahallesinde ve gerekse civar mahallelerdeki cenazelere hiçbir ayırım yapmadan katılan, mesleği icabı cenazelerde kendisine tevdi edilen tüm görevleri üşenmeden ve eksiksiz bir şekilde yapan ve yaptıklarını da Allah rızası için yapıyor olması Mustafa Kurukuz’undaha fazla sevilmesine ve sayılmasına neden oluyor.

Ömrüm yettiğince ve sıhhatim el verdiğince hocalarımın bana öğrettiklerini katıldığım cenaze ve okumalarda icra edeceğim. Amacım beni seven ve sayanlara mesleğimi icra ederek karşılık vermektir diyen Mustafa Kurukuz, bizim meslekte emekliye ayrıldım diyerek kenara çekilmek yok. Devamlı icraat yapacaksın ve insanlara yararlı olacaksın diyerek duygularını da dile getirdi.