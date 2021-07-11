RUHİ YILMAZ DOSTLARINI AĞIRLADI

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Büyükşehir Belediyesi kanunu gereği kapanan ve Akyazı’ya bağlanarak mahalle konumuna gelen
Bu haber 2021-07-11 00:04:35 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Büyükşehir Belediyesi kanunu gereği kapanan ve Akyazı’ya bağlanarak mahalle konumuna gelen Dokurcun Belediyesinin son belediye başkanı ve daha sonra MHP’den Belediye Meclis üyeliği yapan Ruhi Yılmaz’ı tanıyanlar onun el açıklığını, misafirperverliğini ve izzet ikramda sınır tanımadığını yakinen bilirler.

Ruhi Yılmaz’ın en son ağırladığı misafirleri partili eskimeyen dostları oldu. Dokurcun Tavşan suyu yolu üzerinde bulunan Soykan balıkhanesinde misagfir7lerini ağırlayan Yılmaz, her zaman olduğu gibi misafirlerinden tam not almayı başardı.

Ruhi Yılmaz’a konuk olan MHP Akyazı İlçe eski Başkanı tik tak lakaplı Ahmet Birinci, bir önceki dönem Ruhi Yılmaz’la birlikte Belediye Meclis üyeliği yapan Harun Köymen ile Hikmet Kurt da Ruhi dostumuz bizi mükemmel ağırladı kendisine teşekkür ediyoruz diyerek duygularını dile getirdiler.
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