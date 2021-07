EFSANE MUHTARIN KEYFİ YERİNDE

Akyazı’nın en güzel ve önemli Mahallesi olan BedilKadirbey Mahallesinde (‘Balbalı) uzun yıllar muhtarlık

Akyazı’nın en güzel ve önemli Mahallesi olan BedilKadirbey Mahallesinde (‘Balbalı) uzun yıllar muhtarlık yapan ve bu görevi yaparken elde ettiği başarılar ve mahallesine getirdiği önemli hizmetler nedeniyle de adı “Efsane Muhtara” çıkan Ziyafettin Özbelli (Ayüzba) bugünlerde stresten uzak, gayet konforlu bir hayat sürüyor.

BedilKadirbey Mahallesinde yaşamını sürdüren ZiyafettinÖzbelli, boş oturmuyor bahçe işleri ile uğraşıyor, büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriyor ve kendisine iş bularak adeta gününü gün ediyor ve mutluluk ve huzur için ne lazımsa onu yapıyor.

Ziyafettin Özbelli’ye en büyük destek kız kardeşi Esin Özbelli’den geliyor. Abisinin her söylediğini emir telakki ederek yerine getiren Esin Özbelli abisi için çok şey ifade ediyor. Abi Özbelli’de bu durumu inkar etmiyor o da kız kardeşi için her fedakarlığa yapmaya hazır olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Efsane Muhtar bir tarafında kız kardeşi Esin, diğer tarafında kız kardeşi kadar sevdiği komşusu Özden Güneş’i görenler efsane muhtarımızın keyfi yerinde demekten kendilerini alamıyorlar.