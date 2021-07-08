YAMAN AĞIRLAR ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU
2017 yılından beri Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Akyazı’lı Yaman
Bu haber 2021-07-08 00:51:38 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.
2017 yılından beri Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Akyazı’lı Yaman Ağırlar Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
1969 Yılında Akyazı’nın Bıçkıdere mahallesinde doğan, 1987 yılında polis kolejini, 1991 yılında polis Akademisini bitiren Yaman Ağırlar, Ankara, Tunceli ve Aksaray illerinde çalıştı.
Ağırlar son olarak Bitlis Emniyet Müdürlüğü görevinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası olan Yaman Ağırlar’ın merhum Babası Selami Ağırlar da İl Emniyet Müdürlüğünden emekli olmuştu.
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