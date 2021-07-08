YAMAN AĞIRLAR ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

2017 yılından beri Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Akyazı’lı Yaman

Bu haber 2021-07-08 00:51:38 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.