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SELE KAPILAN SAMİ AMCADAN KÖTÜ HABER

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı
Bu haber 2021-07-08 00:47:21 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, bu sabah saatlerinde Akyazı Dedeler Mahallesi’nde Dedeler Deresi’ne düşüp kaybolan 78 yaşındaki Sami Özkul’un bulunması için kısa süre içinde bölgeye ulaşmış ve çalışmalara başlamıştı. Ekipmanlarını kuşanan Büyükşehir personelinin dere ve döküldüğü Mudurnu Çayı’nda başlattığı arama çalışması sonucunda Tenderes mevkiinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Dedeler Mahallesi'nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından taşan Dedeler Deresi'nde sele kapılarak kaybolan 78 yaşındaki Sami Özkul'u arama çalışmaları için İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edilmiş ve yaşlı adamı bulabilmek için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Yapılan arama çalışmalarının akşamında 78 yaşındaki Sami Özkol'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 2 buçuk kilometre uzaklıkta Tenderes bölgesinde suda bulundu.
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