AŞIRI YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU. SELE KAPILAN BİR VATANDAŞ ARANIYOR

Son günlerde yağan aşırı yağışlar Dokurcun ve Altındere’de derelerin taşması sonucu can

Bu haber 2021-07-08 00:36:31 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Son günlerde yağan aşırı yağışlar Dokurcun ve Altındere’de derelerin taşması sonucu can ve mal kayıplarına neden oldu. Birçok vatandaş bulundukları yerlerde mahsur kaldı. Onların imdadına Belediye ve AFAD ekipleri yetişti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Akyazı’ya gelerek sele uğrayan yerlerde incelemelerde bulundu.

Dokurcun Beyciler Mahallemizde selden dolayı mahsur kalan 100 yaşındaki Ayşe Kılıç belediye ekiplerimizce kurtarıldı, Ayşe Nineyi başkan Soykan taşıdı.

Akyazı ilçesinde yaşanan sel felaketi dolayısıyla Dokurcun Dedeler Mahallesinde bir kişi sele kapılıp kaybolmuştu.Aynı bölgede Beyceler Mahallesinde mahsur kalan 100 yaşındaki Ayşe Kılıç belediye ekiplerince kurtarıldı.

100 yaşındaki Ayşe Kılıç’ı kurtarma çalışmalarına Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da eşlik etti.Soykan İş makinesiyle kurtarılan Ayşe Nineyi iş makinesinin kepçesinden kucağına alarak güvenli bölgeye taşıdı,Soykan korku ve soğuktan titreyen Ayşe Nine ile sohbet ederek onu sakinleştirmeye çalıştı.



