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Akyazılı genç işçiden 15 gün sonra acı haber geldi

Akyazılı genç işi tanker patlamasında yanarak ağır yaralanmıştı.
Bu haber 2021-07-06 16:20:30 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı genç işi tanker patlamasında yanarak ağır yaralanmıştı. 15 gün sonra ölüm haberi geldi.

Akyazı Dokurcun Tuzla Mahallesinden olan ve Adapazarı'nda bir Fabrikada çalışan 33 yaşındaki Hasan Yıldızhan tanker içerisinde boyama yaptığı öğrenildi.

Boyama yaptığı tankerlerin içerisinde bir anda iş kazası sonucu patlama yaşayan ve olayda yanarak ağır yaralanan genç işçi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya Eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal yanık merkezine kaldırılan ve burada yoğun bakımda alınan Yıldızhan yaklaşık 15 gün sonra ölüm haberi geldi.

Hasan Yıldızhan'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
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