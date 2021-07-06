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EMEKLİ ÖĞRETMEN NECMETTİN ÖZGÜRSOY VEFAT ETTİ

Aslen Akyazı’ya bağlı Seyfeler Mahallesinden olup Akyazı Ömercikler Mahallesinde
Bu haber 2021-07-06 12:25:11 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Aslen Akyazı’ya bağlı Seyfeler Mahallesinden olup Akyazı Ömercikler Mahallesinde ikamet eden Akyazı Lisesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan, emekli öğretmen Necmettin Özgürsoy vefat etti.

 Seyfeler Mahallesi halkından Merhum Ahmet Oğlu Selahattin, Yılmaz ve Eski Muhtar Tacettin Özgürsoy’un kardeşi, Ahmet, Yılmaz ve Kutalmış Özgürsoyun babaları emekli Öğretmen Necmettin Özgürsoy vefat etti.

 61 yaşında Koronavirüs nedeniyle vefat eden Merhum Necmettin Özgürsoy’un cenazesi Seyfeler Mahallesindeki baba evinde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

 

 

 
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