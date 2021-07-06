EMEKLİ ÖĞRETMEN NECMETTİN ÖZGÜRSOY VEFAT ETTİ

Aslen Akyazı’ya bağlı Seyfeler Mahallesinden olup Akyazı Ömercikler Mahallesinde

Bu haber 2021-07-06 12:25:11 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.