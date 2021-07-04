KÜÇÜCEK BELEDİYESİNİN İLK VE SON BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR AKGÜN VEFAT ETTİ

1992 yılında kurulan ve 2008 yılında Büyükşehir Belediye yasası gereği kapatılan Küçücek Belediyesinin açılışından kapanışına kadar 16 yıl kesintisiz Belediye Başkanlığı yapan Yaşar Akgün tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
88 yaşında hayata veda eden Yaşar Akgün geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle Sakarya Korucuk Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yoğun bakımda 1 hafta kaldıktan sonra hastaneden çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi dahiliye servisinde tedavisine devam ediliyordu.
Püsküllü, STK Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Kalabalık bir cemaat katıldı.
Merhum Yaşar Akgün’e Allah’tan rakmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI