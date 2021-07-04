KÜÇÜCEK BELEDİYESİNİN İLK VE SON BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR AKGÜN VEFAT ETTİ

1992 yılında kurulan ve 2008 yılında Büyükşehir Belediye yasası gereği kapatılan Küçücek Belediyesinin

Bu haber 2021-07-04 15:43:18 eklenmiş ve 132 kez görüntülenmiştir.

1992 yılında kurulan ve 2008 yılında Büyükşehir Belediye yasası gereği kapatılan Küçücek Belediyesinin açılışından kapanışına kadar 16 yıl kesintisiz Belediye Başkanlığı yapan Yaşar Akgün tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

88 yaşında hayata veda eden Yaşar Akgün geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle Sakarya Korucuk Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yoğun bakımda 1 hafta kaldıktan sonra hastaneden çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi dahiliye servisinde tedavisine devam ediliyordu.

16 yıl kesintisiz başkanlık yaptığı belde belediyesi sınırları içinde bu süre içinde bir çok fabrikanın kurulmasına yardımcı olmuş, kurulan fabrikalarda çok sayıda bölge insanı iş ve aş imkanı bulmuştu. Bu nedenle adı efsane başkana çıkan Yaşar Akgün, bugün evinde alınan helallik sonrası getirildiği Küçücek Cuma Camisinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası ile mezarlığında toprağa verildi.

Yaşar Akgün’ün cenazesine Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Eski Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, siyazi Parti başkan ilçe başkanları, Hendek Belediye eski Başkanı İrfan

Püsküllü, STK Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhum Yaşar Akgün’e Allah’tan rakmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI