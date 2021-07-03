Yine Balık ölümleri yine aynı adres

Gelecekte Marmara’nın su ihtiyacını karşılayacak olan Mudurnu deresine bağlanan

Bu haber 2021-07-03 00:00:06 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Gelecekte Marmara’nın su ihtiyacını karşılayacak olan Mudurnu deresine bağlanan Küçücek deresinde bu günde Balık ölümleri görüldü.

Gelecek yıllarda Marmara bölgesinin içme suyu deposu olarak görülen üzerine Ballıkaya Barajı yapılan Mudurnu Deresi her gün yeni bir tehlike ile karşı karşıya.

Nerdeyse her hafta sonu Dereye kimyasal atık atılması nedeniyle Balık ölümleri yaşayan Mudurnu Deresi bu sabah saatlerinde yine tehdit altındaydı.

Mudurnu Deresine bağlanan Küçücek Deresinde bu sabah Balık ölümleri görüldü. Küçücek Deresinin Mudurnu Deresine bağlandığı yer olan Karapürçek Köprüsünde Küçücek bölgesi istikametinde yüzlerce Balık ölü olarak dere içerisinde görüntülendi.

Daha öncede defalarca aynı bölgede yaşanan Balık ölümleri konusunda görüntüler olmasına rağmen yetkililer olay yerine gelmiş fakat yapılan işlemler hakkında her hangi bir açıklama yapmamışlardı