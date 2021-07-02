SGK’dan Emekli adaylarına karanfilli kutlama

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli olduğu 30 Haziran’ın 1927 yılında başlayan günümüzde de devam eden Emekliler gününde SGK Sakarya İl Müdürlüğünde emekli müracaatı yapan vatandaşlara karanfilli karşılama yapıldı.
Karanfillerle karşılanan emekli adayları tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama Emekliler haftası boyunca devam etti
Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Bülent Turan Baş Tacı Emeklilerimiz, Tüm emeklilerimizin emekliler gününü tebrik ederiz. Bugün il müdürlüğümüze müracaatta bulunan vatandaşlarımıza il müdürümüz adına karanfil vererek karşıladık, huzurlu bir emeklilik hayatı dileyerek uğurladık ifadelerini kullandı.