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SGK’dan Emekli adaylarına karanfilli kutlama

Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü SGK da emekliler günü nedeniyle gün içerisinde
Bu haber 2021-07-02 23:52:00 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

 Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü SGK da emekliler günü nedeniyle gün içerisinde emeklilik müracaatı yapmaya gelen vatandaşlar karanfillerle karşılandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli olduğu 30 Haziran’ın 1927 yılında başlayan günümüzde de devam eden Emekliler gününde SGK Sakarya İl Müdürlüğünde emekli müracaatı yapan vatandaşlara karanfilli karşılama yapıldı.

Karanfillerle karşılanan emekli adayları tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama Emekliler haftası boyunca devam etti

Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Bülent Turan Baş Tacı Emeklilerimiz, Tüm emeklilerimizin emekliler gününü tebrik ederiz. Bugün il müdürlüğümüze müracaatta bulunan vatandaşlarımıza il müdürümüz adına karanfil vererek karşıladık, huzurlu bir emeklilik hayatı dileyerek uğurladık ifadelerini kullandı.
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